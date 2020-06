Coronavírus - MS registra 5.391 e duas mortes e capital tem mais 70 casos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (22), 154 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado registra 5.391 pessoas que foram contaminadas pelo vírus e mais duas pessoas morreram.

Os óbitos tratam-se de um homem e uma mulher, ele em Guia Lopes da Laguna e ela em Dourados. Nas últimas 24 horas, a cidade que mais teve casos registrados foi Campo Grande com 70, seguido por Dourados com 22 casos em terceiro está o município de Rio Brilhante com 9 novos casos.

O Estado já registra 31.343 casos notificados, destes, 1.187 estão em análises e 1.544 seguem sem encerramento e 23.221 já foram descartados.

Entre os 5.237 contaminados pela doença, 2.788 já estão recuperados e 2.408 estão em isolamento domiciliar, 148 pacientes estão internados, 47 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 1.829 confirmações, seguido por Campo Grande com 1.212 e Guia Lopes da Laguna com 253.

Confira a distribuição de casos desta segunda-feira (22):

