Coronavírus: MS registra 94 novos casos, 64 pacientes estão internados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou mais 94 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, o maior número foi em Rio Brilhante. Com a atualização desta sexta-feira (29), o estado tem 1.356 pessoas infectadas pelo vírus.

Dos 1.356 infectados em MS, 64 estão internados, 823 em isolamento domiciliar e 451 já estão recuperados da cidade. O estado permanece tendo 18 óbitos pelo Covid-19.

Hoje, Mato Grosso do Sul já registra 10.554 casos notificados, onde 8.076 já foram descartados, 385 estão analises e 737 estão sem encerramento.

Entre os novos casos as cidades mais afetadas foram Rio Brilhante com 20 casos, Dourados 16, Campo Grande 13, Fátima do Sul 10, Douradina e Ponta Porã com 9 casos, o restante das cidades com menos de 5 casos cada.

As dez cidades com maior número de casos são Campo Grande com 278, Dourados com 236, Guia Lopes da Laguna com 225, Três Lagoas com 138, Fátima do Sul com 61, Bonito 45, Itaporã 44, Douradina 38, Jardim 32 e Ponta Porã com 29 casos.

