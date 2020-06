Coronavírus: MS registra nova morte e 71 casos confirmados em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta segunda-feira (8), 71 novos confirmados coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado alcança 2.324 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

O estado já registra 16.536 casos notificados, destes, 372 estão em analises e 1.358 seguem sem encerramento e 12.482 já foram descartados.

Como noticiado mais cedo pelo JD1 Notícias, MS registrou uma nova morte por conta da doença, se trata de uma mulher, 63 anos, que era moradora de Itaporã, confira mais informações clicando aqui.

Entre os 2.253 contaminados pela doença, 1.190 já estão recuperados e 50 pacientes estão internados, as outras 1.062 pessoas contaminadas estão em isolamento domiciliar.

Dourados continua sendo a cidade que mais registrou novas pessoas infectadas com 42, seguido de Fátima do Sul, com 11, Campo Grande foi a terceira cidade com maior número de confirmados nas últimas 24 horas com 10.

A cidade de Dourados lidera os municípios em relação a frequência dos casos confirmados, como é possível ver na tabela abaixo:

Já a maior incidência de casos confirmados por 100.000 habitantes continua sendo em Guia Lopes da Laguna, como é possível observar na tabela abaixo:





