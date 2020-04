Coronavírus: MS tem 21,5 mil testes para atender casos suspeitos

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (28) que tem um estoque de 21,5 mil testes para atender casos suspeitos de coronavírus.

O número é devido a uma parceria da Casa Militar, Secretaria Estadual de Saúde Fiocruz, que enviou mais de 10 mil testes (RT PCR) para o estado.

Com o total, o governo avalia que dispõe de volume suficiente para atender a demanda diária de casos suspeitos, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Luiz Henrique Ferraz, o número de testes é considerado “suficiente” para atender no momento os casos em Mato Grosso do Sul, caso não haja um aumento expressivo diário. Ele ressaltou que a média diária exames liberados no Laboratório é por volta de 50 a 70.

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que atende a demanda do Drive Thru, é de 50 exames ao dia. “Por isso, estamos otimistas com a chegada dos 10 mil exames”, disse ele. Segundo o diretor, desde o começo da pandemia no Estado já foram feitos 2.091 testes no Laboratório.

Ele também destaca que por enquanto não há fila de espera para exames na unidade. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, também descreveu que os testes chegaram no momento adequado. “Fizemos a operação para ir até o Rio de Janeiro, na Fiocruz, e conseguimos os exames. Isso nos dá um certo alívio”.

