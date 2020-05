MS entra em alerta máximo com 29 novos casos; estado tem pior dia

O Mato Grosso do Sul registrou mais um morte e 29 novos casos do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24h, alcançando o recorde de infecções confirmadas desde de o início da pandemia em apenas um dia. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a curva acentuado preocupa e, caso ela permanece, ele estima que o “estado pode pode alcançar mil casos no próximos 10 dias”.

Uma região que preocupa o secretário, é a de Dourados, que registrou 13 novos casos em 24h. “Hoje fazemos 40 testagens diárias na cidade, mas iremos passar a fazer 50. Nosso intuito é monitorar todas as pessoas que apresentam sintomas suspeitos para controlarmos essa curva”, projetou.

A morte foi computado no município de três lagoas. Se trata de um homem de um homem de 43 anos que tinha comorbidades. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda anunciou que monitora 148 casos suspeitos.

Dos 508 casos confirmados, 254 estão em isolamento domiciliar, 216 estão sem sintomas e já estão recuperados. 26 estão internados, sendo treze em hospitais públicos e treze em hospitais privados. Três pacientes internados são procedente de fora do Estado.

Conforme a SES, das 1.981 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Campo Grande, 1.935 deram negativo e 46 deram positivo. Das 214 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Dourados, doze deram positivas e 202 foram descartadas. Das 184 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Três lagoas, 164 deram negativo e 20 positivo. Das trinta amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Corumbá, todas deram negativo.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 4.765 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 4.088 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Veja abaixo o gráfico da curva divulgado pela SES:





