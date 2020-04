Coronavírus pode estar causando derrames em pessoas contaminadas

Saiba Mais Saúde MS registra seis novos casos de coronavírus

O coronavírus podem causar diversos sintomas, entre os mais comuns estão febre, tosse e falta de ar em casos graves, podendo levar a pessoa a morte, mas alguns casos esporádicos acontecendo em volta do mundo mostram que o vírus pode afetar o sistema nervoso central e causar até mesmo derrames.

De acordo com uma matéria publicada no site “Playground”, uma revista americana, os primeiros relatos de efeitos do Covid-19 no sistema nervoso central começaram a circular no final de fevereiro e foram publicados por neurologistas de Wuhan, China.

Além dos sintomas usuais que tendem a se manifestar durante qualquer infecção viral - dores de cabeça, tontura ou confusão - alguns pacientes apresentaram síndromes neurológicas mais distintas, como inchaço no cérebro, derrames ou convulsões.

Como dito no início do texto esses casos podem ser considerados raros e por conta disso os dados publicados sobre a frequência (vezes em que acontece por número de contaminados) com que a doença desencadeia esse tipo de sintomas neurológicos ainda são escassos.

O site afirma que especialistas acreditam que estes são casos afetam uma minoria. Mas eles são importantes para os médicos, porque alguns desses novos sintomas podem exigir uma linha de tratamento diferente da praticada.

Até agora existem algumas teorias sobre como esses distúrbios do sistema nervoso estão acontecendo. Em um relatório publicado na revista “Brain, Behavior and Immunity”, pesquisadores da Universidade da Califórnia citam evidências sugerindo que o coronavírus pode ultrapassar a barreira hematoencefálica e infectar diretamente células nervosas.

Outra teoria é a da tempestade de citocinas, ou seja, o sistema imunológico responde excessivamente à presença do vírus, causando danos sistêmicos em todo o corpo, incluindo o cérebro.

Também existe a hipótese de que certas células imunológicas podem ser infectadas, migrar para o cérebro e causar inflamação perigosa no local.

Essas explicações ainda não passam de teorias e só poderão ser comprovadas após diversos estudos envolvendo casos de pessoas que apresentem problemas neurológicos por conta do coronavírus.

Mas os pesquisadores alertam que superar a infecção inicial pelo Covid-19 sem mostrar esses sintomas ou lesões não significa que problemas neurológicos não possam surgir no futuro.



