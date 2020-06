Coronavírus: Casos confirmados quase dobram em 24h no MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta terça-feira (9), 131 novos casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado alcança 2.455 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

O estado já registra 17.348 casos notificados, destes, 387 estão em analises e 1.503 seguem sem encerramento e 13.003 já foram descartados.

Entre os 2.455 contaminados pela doença, 1.227 já estão recuperados e 65 pacientes estão internados, as outras 1.141 pessoas contaminadas estão em isolamento domiciliar, 22 pessoas já morreram pela doença.

Dourados continua sendo a cidade que mais registrou novas pessoas infectadas com 61, seguido de Campo Grande com 24, Três Lagoas foi a terceira cidade com maior número de confirmados nas últimas 24 horas com 5.

A cidade de Dourados lidera os municípios em relação à frequência dos casos confirmados, como é possível ver na tabela abaixo:





Já a maior incidência de casos confirmados por 100.000 habitantes continua sendo em Guia Lopes da Laguna, como é possível observar na tabela abaixo:

