Corredores de ônibus começaram a ser desinfectados em bairros da capital

As ruas comerciais e corredores do transporte coletivo dos bairros Coophavila 2 e Aero Rancho foram desinfectados e higienizados na noite desta sexta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com a prefeitura, os trabalhos começaram às 18h, com equipes fazendo a desinfecção na Rua Península e Avenida Marinha no Bairro Coophavila 2.

Na sequência, as equipes realizaram a desinfecção nas avenidas Tancredo Neves e Raquel de Querioz, no Aero Rancho.

A prefeitura da capital alega que a ação faz parte da estratégia de descontaminar e higienizar locais de grande circulação de pessoas para diminuir o contágio pelo novo coronavírus.

Trabalhos do mesmo tipo já foram realizados nos terminais de ônibus, na Rua 14 de Julho, e em parceria com as Forças Armadas, houve a higienização do Mercado Municipal, Feira Central, além da Santa Casa.

Na segunda-feira (27) está programada a desinfecção de ruas das Moreninhas e da Rua Evelina Selingard, no Parque do Sol. Também está previsto o mesmo serviço em ruas onde funcionam feiras livres em vários bairros da Capital.

