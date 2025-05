Corumbá registra seis mortes por SRAG em apenas cinco dias

A prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou seis mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre a sexta-feira (25) e quarta-feira (30), período de apenas cinco dias.

Segundo o órgão corumbaense, as vítimas foram três crianças, um adulto com 56 anos e dois idosos.

Corumbá tem 19 pessoas internadas no hospital com sintomas de SRAG, sendo três bebês com menos de 1 ano, três crianças com idades entre 1 e 9 anos e 12 pacientes com mais de 40 anos.

Ainda de acordo com a secretaria, o número de pacientes aguardando vaga para internação diminuiu, mas os leitos ainda continuam ocupados.

A orientação é que a população continue seguindo as medidas preventivas, como o uso de máscaras e evitar aglomerações.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também