Covid-19: 6 pessoas morreram nos últimos 7 dias em MS

Nos últimos setes dias, 6 pessoas morreram e 450 foram infectados pela covid-19, em Mato Grosso do Sul. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretária de Estado de Saúde). Desde o início deste ano, 80 pessoas perderam a vida para a doença no Estado.

Atualmente, Campo Grande lidera em número de novos casos, com 152 registros, seguida de Paranaíba (+44) e Anastácio (+34). Dentre as mortes mais recentes, causada pela doença está a de um morador de Aparecida do Taboado, de 77 anos. Outras duas mulheres, de 95 e 39 anos, moradoras na Capital também perderam a luta contra a covid-19.

Entre os infectados há 14 pacientes hospitalizados: 4 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 10 em leitos clínicos. Outros 1.296 moradores estão em isolamento domiciliar com a doença.

Desde o início da pandemia da covid-19, MS registrou 607.356 casos da doença: 11.010 pessoas morreram, mas 595.036 conseguiram se recuperar, ainda conforme o boletim epidemiológico.

