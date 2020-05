Coronavírus avança em municípios do interior, diz Estado

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O mapa da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira (8) pelo governo de Mato Grosso do Sul apontou que o novo coronavírus tem avançado no interior do estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 28 municípios do estado já registram casos da doença.

Durante a transmissão ao vivo na manhã de hoje do boletim da Covid-19, o titular da SES Geraldo Resende, atribuiu esse aumento ao baixo índice de isolamento social em MS. Ainda conforme Resende, o que há poucos dias era “exclusividade” apenas das maiores cidades de Mato Grosso do Sul, começou a ganhar força nos pequenos municípios essa semana.

Sonora, Ribas do Rio Pardo, Caarapó, Bonito, Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna passaram a integrar o mapa da Covid-19 que já conta positivos em 28 cidades sul-mato-grossenses.

A SES afirmou que o Governo do Estado está monitorando essa expansão de casos para os pequenos municípios e que está discutindo, junto aos gestores locais, as medidas que serão tomadas para conter o avanço da pandemia nas regiões. O pedido de distanciamento foi reforçado mais uma vez, especialmente neste fim de semana do dia das mães.

“Que neste domingo haja um grau de comprometimento maior. Esse é o pedido que a SES endereça a todos os cidadãos de MS. Que o maior gesto de amor seja que as pessoas abstenham de fazer reuniões familiares. Sejam criativos e usem todas as ferramentas que a internet nos possibilita para que nós possamos demonstrar o nosso amor pelas nossas mães”, pontuou o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Preocupante

Com 12 casos confirmados em apenas três dias, Guia Lopes da Laguna passou a ocupar o topo do mapeamento de municípios com maior incidência de confirmados por 100 mil habitantes. O histórico de isolamento social na cidade mostra que, com exceção dos domingos, o recolhimento da população nunca passou dos 50%. O menor índice registrado no local foi há exatos 14 dias, quando o isolamento foi de apenas 29,7% da população numa quinta-feira, 23 de abril.

Segunda maior em incidência de casos, o município de Sonora também possui histórico de movimentação parecida, sem atingir o índice de isolamento social mínimo de 60%. Nas últimas seis semanas, o melhor índice é de um domingo, com 52,5%, e no mapa é possível ver uma sequência de dias em vermelho, com percentuais de recolhimento na casa dos 30%, muito abaixo do ideal.

Isolamento diário

A taxa média de isolamento social registrada em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (7.5) foi de 39%. Angélica (30,6%), Alcinópolis (31%), Douradina (31,1%) e Eldorado (32,3%) estão entre os municípios com maior movimentação para o dia. Já as cidades onde mais pessoas permaneceram em suas casas foram: Caracol (58,3%), Taquarussu (58,1%), Porto Murtinho (53,1%), e Guia Lopes da Laguna (49,5%). Lembrando que o índice recomendado por autoridades mundiais para enfraquecer o vírus é de no mínimo 60%.

Números

Conforme boletim epidemiológico atualizado, nas últimas 24 horas houve aumento de 15 novos casos e mais um óbito no Estado. De maneira macro, são 326 confirmados, 61 em investigação e 11 óbitos.

