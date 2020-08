Covid-19: Com 1.177 casos novos e 26 mortes, MS tem maior número da semana

O boletim de atualização dos novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, registra números recordes neste sábado (22), conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, apenas nas últimas 24h foram confirmados 1.177 novos casos da doença.

Com os novos números, Mato Grosso do Sul chega na marca de 41.888 casos da doença no Estado. Dos novos infetados 487 foram apenas em Campo Grande, 104 em Corumbá e 103 em Dourados. (Veja a lista completa no anexo abaixo).

O número de novos óbitos também é o maior da semana com 26 mortes, sendo 13 em Campo Grande, três em Corumbá, dois em Dourados, um em Itaporã, um em Naviraí, um em Rio Verde de Mato Grosso, um em Aquidauana, um em Jardim, um Paraíso das Águas, um em Nova Alvorada do Sul e um em Bonito.

Os óbitos foram de pessoas dos 40 aos 80 anos com comorbidades, apenas quatro vítimas não tinham nenhuma doença relatada. Com isso o Estado já chega a 722 óbitos.

A maioria dos casos, 34.668 mil já estão recuperados, enquanto 5.954 estão em isolamento domiciliar e 544 internados.

Veja a baixo a lista de número das cidade com mais casos no MS:

