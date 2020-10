Covid-19: Detran-MS suspende atendimento em agência do Pátio Central

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) suspendeu temporariamente, a partir desta quarta-feira (14), os serviços do a agência localizada no Pátio Central, em Campo Grande. A determinação foi dada como forma de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), já que uma servidora que trabalha no local testou positivo para a doença no início da semana.

"A medida vem de encontro com as ações de biossegurança adotadas desde o início da pandemia", relata o diretor-adjunto do Detran-MS, Valter Bortolotto.

Desta forma, a agência irá retomar as atividades normais a partir da próxima segunda-feira (19). Todos os agendamentos e entregas de documentos foram encaminhadas para a sede do Detran-MS na saída para Rochedo.

Deixe seu Comentário

Leia Também