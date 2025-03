Covid-19 em MS: idoso de 98 anos é mais uma vítima da doença no Estado

Um homem, de 98 anos, que residia em Campo Grande, é a nova vítima da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, este ano. A informação é do novo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Com isso, sobe para 19 o número de mortes pela doença no Estado em 2025.

Conforme os dados atualizados, o caso foi notificado em 12 de fevereiro, com a morte registrada uma semana depois.

O idoso possuía comorbidades como doença cardiovascular crônica, doença neurológica e também respiratória. Sendo assim, a covid-19 agravou o quadro do paciente, possivelmente.

Com os novos números, Mato Grosso do Sul registra desde o início da pandemia 11.336 mortes, além de 638.188 casos confirmados.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também