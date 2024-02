Covid-19: em queda, MS registra primeira semana sem mortes em 2024

Mato Grosso do Sul registrou queda nos casos confirmados de Covid-19 nos últimos sete dias, saindo de 621 para 457. De acordo com o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta quarta-feira (14), é a primeira semana sem registros de mortes causadas pela doença em 2024.

No entanto, os números anda preocupam, se tratando da segunda semana com maior registro no ano.

No boletim anterior, que trazia dados referentes a quinta semana do ano, eram contabilizados 555 casos confirmados da doença. Agora, são apresentados 621 confirmações da doença no Estado.

Na semana anterior, marcada pelo maior número de mortes do ano, foram confirmados 3 vítimas da doenã, metade do registrado na primeira semana do ano, com 6. Entretanto, o número sofreu alteração em relação à última divulgação, que apresentava apenas 2 mortes.

