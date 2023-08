Covid-19: Em uma semana MS registra 150 novos casos, mas sem mortes

Mato Grosso do Sul contabiliza mais 150 novos casos de covid-19, registrados nos últimos sete dias. Apesar do índice, nenhum óbito foi notificado à SES (Secretaria Estadual de Saúde). Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela pasta nessa terça-feira (22), a Capital lidera o número de casos, ao todo, foram 120 ocorrências na última semana.

Na lista, também aparecem os municípios de Anastácio, com sete casos, Batayporã, Caarapó, Jardim e Ponta Porã, com cinco; Nova Andradina, quatro; Itaporã, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, com três; Costa Rica, Ivinhema e Pedro Gomes, com mais dois registros.

Desde o início da pandemia, MS acumula 615.882 notificações da doença. A taxa de mortalidade está em 5,2 para cada 100 mil habitantes. Já o número de vítimas está em 11.088, 150 deles morreram em 2023.

Ainda de acordo com o balanço, 38,3 (115.204) do público de 5 a 11 anos já tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 no Estado, 67.564 delas ainda precisam completar o esquema vacinal.

Já na faixa etária de 12 a 34 anos, 54,1% da população tomou as três doses do imunizante (542.326). No grupo de 35 anos ou mais, 26,9% (353.974) completaram até o segundo reforço (4 dose). Ainda faltam 692.624 pessoas finalizarem a imunização.

