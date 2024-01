Covid-19: em uma semana, MS registra 769 novos casos

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta terça-feira (23), aponta 769 novos casos da covid-19 nos últimos sete dias em Mato Grosso do Sul. Conforme a pasta, foram confirmados 1.740 casos somente neste primeiro mês do ano, além de 11 mortes, e 6 na última semana. De acordo com o levantamento, 423 dos 769 casos positivos, sendo 55%, foram em Naviraí, município a 365 km de Campo Grande.

Na última semana, o município também liderou o número de casos novos, com 243 confirmações. Por lá, são 666 confirmações, município que registra 38% dos casos positivos de todo o Estado.

Conforme ainda o boletim, as mortes foram de quatro mulheres e dois homens, e ocorreram na Capital, bem como em Angélica, Coxim, Vicentina, Dois Irmãos de Buriti e Rio Verde de Mato Grosso, todo com comorbidades.

Os municípios que lideram as confirmações dos últimos dias foram: Campo Grande (+102), Antônio João (+18), Rio Verde de Mato Grosso (+17), Água Clara (+13) e Sidrolândia (+13).

Confira o boletim aqui.

