Covid-19: Em uma semana, MS registra mais uma morte e 700 novos casos da doença

Dados do boletim epidemiológico da SES MS (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) divulgados nesta terça-feira (06), mostram que MS registrou 700 novos casos da doença, somente na última semana. O aumento representa um salto de 65% em relação à semana anterior.

Conforme ainda o boletim, o Estado registrou mais uma morte em decorrência da doença. Na semana passada, eram 15 vítimas, e agora esse número subiu para 16.

Campo Grande lidera os registros de novos casos, com um total de 231. Já o município de Dourados ocupa a 9ª posição entre os demais municípios do Estado, com 20 novos casos registrados nos últimos sete dias.

A mais recente morte relacionada à Covid-19 no Estado foi registrada em Terenos. Trata-se de uma mulher, de 83 anos, com histórico de diabetes e obesidade, evidenciando a gravidade da doença, principalmente em pacientes com comorbidades.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul já acumula um total de 625.499 casos da doença e 11.196 mortes. A orientação das autoridades para combater a doença é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização.

Confira o boletim completo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também