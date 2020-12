Covid-19: Saúde aponta aumento de números: "Estamos em alerta vermelho"

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 951 casos e 13 novas mortes por coronavírus, nesta qaurta-feira (2). Quatro pessoas que morreram pela doença, eram moradores de Campo Grande, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com a SES, dos 951 novos casos, às cinco cidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 423, Dourados 67, Maracaju e Naviraí com 38 novos infectados, e Ponta Porã com 30 casos notificados. A capital já contabiliza um total de 46.574 mil registros da doença.

Dos óbitos registrados nas últimas 24h, quatro foram em Campo Grande, dois foram em Naviraí e Vicentina enquanto, Camapuã, Corumbá, Fátima do Sul, Japorã e Ladário tiveram 1 óbito.

O número de infectados já chega a 101.102 mil e a média móvel de casos está em 921,4 por dia. Segundo a SES, 87.633 mil já estão recuperados e 11.676 casos estão ativos, e contabilizando 1.793 mil óbitos. Conforme a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, a taxa de contágio, média móvel e ocupação dos leitos subiu em todo o Estado. “Estamos em alerta vermelho”, reitera.

A taxa de contágio subiu de 0,98 para 1,06 na última semana, e a média móvel de óbitos subiu 7,3 no mesmo período, enquanto a ocupação dos hospitais públicos e provados continua aumentando, em Campo Grande a taxa de ocupação dos leitos já atingiu 91% dos 240 disponíveis.

Já a macrorregião de Dourados está com 55% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 54% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 84% em grau de risco..

Atualmente 488 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 288 em leitos clínicos e 200 em UTI.

Veja a lista de novos casos por município:

