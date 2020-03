Covid-19: Governo aprova contraÃ§Ã£o de 34 profissionais para o HR

O Governo do Estado divulgou na manhã desta sexta-feira (19), a convocação de 34 profissionais da saúde para atuarem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Segundo o órgão, a medida foi adotada devido a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme o Governo, as vagas serão distribuídas da seguinte forma: 4 para a função de fisioterapeuta intensivista e 30 vagas para a função de enfermeiro.

“As vagas especificadas serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação. O período de contratação será de até um ano, podendo ser renovado ou rescindido a qualquer tempo”, informou o Governo.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 24 e 25 de março de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de MS). Eles devem portar a documentação necessária para efetivação nos cargos.

Para conferir a lista completa e os documentos necessários, acesse as páginas 81 e 82 da edição nº 10.121 do Diário Oficial do Estado.

