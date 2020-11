Covid-19: Grau de risco aumenta em 13 municípios de MS

O novo mapa situacional do Programa de Saúde e Segurança da Economia ( Prosseguir), revela que 13 municípios de Mato Grosso do Sul pioraram seu grau de risco para o coronavírus, outras 40 cidades se mantiveram no mesmo grau e 26 melhoraram.

De acordo com a atualização de dados, os municípios de Caracol, Figueirão, Jaraguari, Juti e Selvíria passaram da bandeira amarela (de risco tolerável) para bandeira laranja (de grau médio de risco). Já os municípios de Aral Moreira, Bataguassu, Coronel Sapucaia, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas estão agora na bandeira vermelha (com alto grau de risco).

Outros 22 municípios permaneceram na faixa de risco tolerável (amarela), nenhuma cidade apresentou os graus de risco extremo (bandeira cinza) ou baixo (bandeira verde).

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, recomendou aos gestores municipais, que sigam à risca as recomendações do Programa, e à população que evite aglomerações e adote as medidas de biossegurança, sob o risco de enfrentarmos uma segunda grande onda de contágio no Estado.

Em Bonito, por exemplo, classificado com a bandeira vermelha – de alto grau de risco, a administração municipal resolveu ampliar as medidas de biossegurança, e foi estabelecido o toque de recolher na cidade. Leia mais .

