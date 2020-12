Covid-19: MS entra em alerta vermelho

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A atualização do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), de quarta-feira (9), aponta que 45 municípios de Mato Grosso do Sul estão na faixa vermelha do grau de risco na 49° semana epidemiológica do coronavírus

O Governo de Mato Grosso do Sul encaminhou as novas recomendações, para o período de 13 a 19 de dezembro, aos prefeitos devido ao expressivo aumento de municípios na faixa vermelha no período: de 26 para 45 (quase o dobro) em uma semana.

Conforme o mapa desde a última semana, 42 municípios mantiveram, apenas 7 municípios melhoraram e 30 municípios regrediram no grau de risco.

A piora dos indicadores tem sido motivo de grande preocupação do governo estadual, conforme explicou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel: "Tivemos uma grande regressão no grau de risco em virtude dos indicadores mais preocupantes neste momento que são: o aumento dos casos, de óbitos e redução de leitos disponíveis . Isso exige do governo um esforço muito grande para ampliação e nos causa muita preocupação. Por isso pedimos o máximo de consciência da população. Temos orçamento para compra da vacina e assim que tivermos oportunidade vamos adquiri-la para atender à nossa população".

Mapa Situacional

O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), apresenta 4 municípios na faixa de risco tolerável (amarela), Três Lagoas, Selvíria, Angélica e Novo Horizonte.

No grau médio (bandeira laranja), há 27 municípios, e 45 no grau de risco alto (bandeira vermelha), incluindo Campo Grande e na faixa de risco extremo está Amambai, Dois Irmãos do Buriti e Naviraí.

Para gerar essa classificação, o programa avalia indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, necessidade de expansão de leitos e situação de fronteira com país ou divisa com Estado que tenha aumento de casos.

