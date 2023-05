Covid-19: MS registra 395 novos casos em sete dias e 2 mortes

Mato Grosso do Sul registrou 395 casos de covid-19 na última semana e 2 mortes, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgados nesta terça-feira (23).

Só em 2023, o estado contabiliza 19.377. Os novos casos trazem Campo Grande à frente, com 117 novos casos, Naviraí com 91 e Dourados 57.

Os óbitos foram registradas nos municípios de Maracaju e Aquidauana, as vítimas tinham 75 e 85 anos.

No total tem 1.178 em isolamento domiciliar e 15 pessoas hospitalizadas, sendo 9 em leitos clínicos e mais 6 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mato Grosso do Sul já acumula mais de 612.586 mil casos e 11.046 óbitos, desde o início da pandemia.

