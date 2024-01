Covid-19: MS registra 558 novos casos e 5 mortes, em uma semana

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 558 novos casos e 5 mortes de Covid-19. As informações são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado na manhã desta terça-feira (16).

As 5 vítimas que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 52 e 96 anos. Entre elas, 3 eram residentes em Campo Grande, uma de Maracaju e uma de Paranaíba.

De acordo com a SES, todas apresentavam doenças crônicas como hipertensão e problemas respiratórios.

Desde o início da pandemia, 623.457 pessoas foram infectadas e 11.183 perderam a vida no Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também