Covid-19: MS registra mais 4 mortes e passa de 1 mil casos confirmados em janeiro

Mato Grosso do Sul vive dias de alta nos casos de Covid-19. Muitos acreditam que pode ter sido influenciado pelas festividades de fim de ano. Até agora, são 1.076 confirmações da doença somente no mês de janeiro, e 15 mortes em no Estado, conforme dados do boletim epidemiológico divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nessa terça-feira (30).

Na quarta semana de janeiro foram confirmados 539 casos de Covid-19 no Estado, sendo 199 em Campo Grande e 39 em Rio Brilhante. Naviraí confirmou 38 casos e Corumbá outros 23 casos da doença.

As mortes registradas na semana passada são de pessoas entre 60 e 90 anos, todas com comorbidades. Não há informações se as vítimas eram vacinadas contra a Covid-19.

Reforço da bivalente

Foi ampliado pela SES a vacinação contra a Covid com a segunda dose de reforço da vacina Bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a secretaria, a ampliação da vacinação para prevenção e controle da doença começou em dezembro em todo MS após recomendação do Ministério da Saúde.

