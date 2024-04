Covid-19: MS registra segunda semana seguida sem mortes pela doença em 2024

Pela segunda semana consecutiva, Mato Grosso do Sul não registrou mortes em decorrência da Covid-19. Os dados atualizados são do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta terça-feira (30).

Além de não haver registro de vítimas, o número de casos confirmados também apresentou uma pequena queda. Em um comparativo, na semana passada foram 197 casos da doença confirmados, enquanto nesta os dados revelam 167 positivos.

Campo Grande segue como o município que mais registrou novos casos. Nos últimos sete dias foram 62. Vale ressaltar que, atualmente, a Capital enfrenta um aumento dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Diante disso a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) avalia decretar emergência de saúde.

No ranking de municípios com maior índice de casos confirmados da covid está Anastácio, Naviraí e Dourados, ocupando o 2º, 3º e 4º lugar, com 16, 15 e 10 confirmações, respectivamente.

Com os novos casos, MS atinge o número de 9.110 confirmações da doença somente em 2024, sendo 61 mortes pela doença.

