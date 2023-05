"Covid-19 não acabou e vacinação segue fundamental", alerta ministra

Saúde Dr. Rafhael Alves é o convidado do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Saúde Covid: Cerca 13,5 milhões de pessoas já foram imunizadas com a bivalente

Saúde "Brasil Sorridente": Política Nacional de Saúde Bucal no SUS é sancionada

Em todo o mundo, a pandemia levou à morte mais de 7 milhões de pessoas, número que pode estar subestimado. Somente no Brasil, o número de vidas perdidas ultrapassou as 700 mil pessoas.

"É uma grande vitória para a sociedade, possível graças à ciência e à vacinação, orientadas para o acesso à saúde. Ao mesmo tempo, o anúncio não significa o fim da circulação do vírus, mas uma mudança de abordagem. Ainda temos que ter cuidados, inclusive nos vacinando contra a covid-19, o que em muitos países passou a compor o calendário anual, a exemplo da vacinação contra a influenza", escreveu a ministra, nas redes sociais.

Após mais de três anos, a OMS declarou na última sexta-feira (5), que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como um “problema de saúde estabelecido e contínuo”.

Polícia Mãe se desespera após filho pedir moto para comprar pão e não voltar mais no Itamaracá