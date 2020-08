Covid-19: No aniversário de 121 anos, capital registra 426 novos casos

O Estado de Mato Grosso do Sul registra nas últimas 24 horas 1.035 novos casos confirmados de coronavírus e mais 16 mortes e com isso o estado alcança os 45.359, nesta quarta-feira (26), conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram foram Campo Grande com 426, Dourados com 85 e Sidrolândia com 70.

De acordo com o secretário de Saúde de Estado, Geraldo Resende, a média de casos diários continua alta. “Continuamos com uma média móvel de 854 casos por dia, e a média de Campo Grande é de 396 casos”, afirmou.

Além disso o número de óbitos chegou a 783 no Estado sendo registrados mais 16 mortes pela doença, dois quais metade são de Campo Grande, idosos e com comorbidades já existentes.

A cidade de Corumbá teve três mortes, enquanto Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Aquidauana tiveram uma morte confirmada nas últimas 24h.

O boletim ainda revela que apesar do número alto, 37.578 pessoas já estão recuperadas. O estado possui 523 pessoas internadas por conta da doença, e 5.989 pessoas infectadas pelo vírus estão isolamento domiciliar.

Campo Grande é o atual epicentro no Estado e lidera o número de casos totais com 19.762 confirmações, seguido por Dourados com 5.286 e Corumbá com 2.314. Confira a lista completa:

Deixe seu Comentário

Leia Também