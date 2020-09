Covid-19: Taxa de contágio cai pela primeira vez no Estado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Secretaria de Estado de Saúde teve ao menos um motivo para comemorar, com os dados do boletim de coronavírus deste domingo (20), que apontou baixa na taxa de contágio da doença no Estado.

Os números da última semana mostram que a taxa de contágio baixou de 1,10 para 1,01. O Secretário Gerado Resende disse que esforços estão sendo feitos para baixar este número para -1 nos próximos dias.

A taxa de letalidade, no entanto, continua alta de 15,29 por dia. Nas últimas 24 horas MS registrou mais 10 óbitos e 382 novos casos da Covid-19.

De acordo com Resende, o número de casos é sempre mais baixo nos finais de semana, porque as equipes estão desmobilizadas neste período.

Internações

Atualmente 473 pessoas estão internadas, sendo 250 em leitos clínicos e 225 em leitos de UTI. A maioria dos leitos ocupados são da Rede Pública.

A doutora Christine Maymome, mais uma vez lembrou a necessidade de mobilizar as pessoas, amigos e familiares para o uso correto da máscara, o isolamento social e as regras de higiene. “Máscaras no queixo não protege nem a nós nem aqueles que amamos”, enfatiza

Confira no quadro todos os dados do boletim coronavírus.

