Covid: Bebê de 2 meses está entre as vítimas fatais de MS da última semana

Nos últimos sete dias, 9 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Mato Grosso do Sul, sendo que seis delas aconteceram neste mês de outubro. Além disso, 78 novos casos da doença foram confirmados, com destaque para Ladário.

Das nove mortes por Covid, uma é de um bebê de apenas 2 meses e sem comorbidades. Todas as outras oito são de idosos, entre 70 e 89 anos e com comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças crônicas.

Entre os casos confirmados, 17 foram em Ladário, sete em Nova Alvorada do Sul e seis em Aparecida do Taboado. Em Campo Grande, apenas três novos casos confirmados na última semana.

Vacinação

Os dados sobre a vacinação contra a Covid-19 apontam que 52,6% do público com mais de 35 anos está com a segunda dose de reforço em atraso. Além disso, 39,3% das crianças de 5 a 11 anos não receberam nenhuma dose da vacina.

A vacina contra o Coronavírus segue disponível em dezenas de unidades de saúde em Campo Grande. Clique aqui e confira onde se imunizar.

