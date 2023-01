Covid: confira onde se vacinar na véspera do Ano-Novo

A vacinação contra a Covid-19 continua neste sábado (31). Em Campo Grande, três Unidades Básicas de Saúde estarão abertas à população das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.

Confira onde ir:

UBS 26 de Agosto: Rua Rui Barbosa, 4.670 – Bairro São Francisco;

UBS Moreninhas: Rua Anacá, 645 – Bairro Moreninha III;

UBS Dona Neta: Rua Cora, 100 – Bairro Guanandi.

Veja abaixo os públicos que podem se vacinar:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também