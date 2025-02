Covid em MS: com 4 novas mortes, chega a 15 o número de vítimas da doença este ano

De acordo com os dados atualizados do Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, divulgado nesta quinta-feira (13), pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), quatro novas mortes foram registradas no Estado. Com isso, sobe para 15 o número de vítimas da doença este ano em MS.

Com exceção a uma moradora de Angélica, de 55 anos, as vítimas mais recentes são todas idosas. Duas mulheres, uma de 78 anos que residia em Campo Grande, e a outra de 72 anos, de Ivinhema, fazem parte da lista. A quarta é um homem, de 92 anos.

Duas das quatro mortes ocorreram no mês de janeiro e estavam sendo investigadas. As outras ocorreram em fevereiro e já foram confirmadas.

O número de casos de covid confirmados no Estado é de 11.998. A maioria é de moradores de Campo Grande.

Mortes já registradas em Mato Grosso do Sul desde que a doença foi descoberta até agora, somam 11.332, segundo o documento.

