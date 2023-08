Covid mata dois idosos na última semana em Mato Grosso do Sul

A Covid-19 matou duas pessoas na última semana em Mato Grosso do Sul. Com a atualização do boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (29), Mato Grosso do Sul chega a 11.090 óbitos por coronavírus, desde que a doença chegou no país.

Ao logo da semana, foram contabilizados outros 137 novos registros de testagens positivas da doença em MS. Quando contabilizado, os dados apontam que 616.019 sul-mato-grossenses foram contaminados pela Covid-19 desde o inicio da pandemia.

Segundo o boletim, as vítimas fatais desta semana eram dois idosos, sendo um morador de Nova Andradina, de 71 anos, morreu no dia 22 de agosto. Ele tinha doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica como comorbidade.

A outra vítima é do sexo feminino, residia em Sonora e estava com 61 anos de idade. A idosa apresentava obesidade como comorbidade.

O boletim epidemiológico da Covid-19 é elaborado semanalmente por equipe de Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.

