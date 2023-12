Covid mata mais quatro e infecta 477 em Mato Grosso do Sul

Mais quatro pessoas morram de Covid-19 em Mato Grosso do Sul na última semana. O boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (26) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), aponta ainda que mais 477 foram confirmados.

As vítimas fatais tinham entre 52 e 87 anos com comorbidades. Sendo moradores em Campo Grande, Nova Andradina e dois de Bataguassu.

Com isso, o estado possui 622.486 contaminações e 11.169 mortes. No Brasil já são 38,13 milhões de casos, 708 mil falecimentos e, em todo o mundo, 772 milhões de contaminações e 6,988 milhões de óbitos.

Apenas em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 29.277 casos e 212 mortes, levando a uma taxa de letalidade de 0,7%, enquanto a incidência chega a 1.062 a cada grupo de 100 mil habitantes.

