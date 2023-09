Covid: MS registra duas mortes e 34 novos casos da doença em uma semana

Dois idosos com mais de 80 anos e comorbidades morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Além das mortes, a última semana registrou 34 novos casos da doença. Somente este ano, 154 pessoas já foram vítimas da covid, e 22.844 contaminadas com o vírus.

Conforme dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), dos casos confirmados nos últimos sete dias, 16 foram em Costa Rica, 13 em Santa Rita do Pardo e 9 em Dourados.

As mortes foram de uma mulher, de 84 anos, e com histórico de doença neurológica crônica. A segunda vítima era um homem, de 89 anos, e com doença cardiovascular e respiratória crônica. Ambos eram moradores de Campo Grande. Não há informações se os idosos eram vacinados contra a doença.

Subvariante Éris circula no Brasil

Duas semanas após a confirmação no Brasil do primeiro caso da subvariante da Covid-19, a Éris, os casos se espalharam e há transmissão local confirmada no Rio de Janeiro. A Sociedade Brasileira de Infectologia fala de uma onda com alta de casos cuja duração pode ser de 4 a 6 semanas.

Em nota informativa publicada em agosto, a Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que a subvariante da Ômicron possui mutações que conferem maior capacidade de transmissão - o que pode aumentar o número de casos rapidamente.

Contudo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou a Éris como de baixo risco, pois não apresenta mudanças no padrão de gravidade da doença. Até o momento, os relatos dos sintomas são leves, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta e coriza.

