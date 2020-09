Covid19: MS registra 14 óbitos nas últimas 24h

O Mato Grosso do Sul registra nas últimas 24 horas 922 novos casos confirmados de coronavírus e mais 14 mortes. Com isso o estado alcança os 53.328 de infecções, neste sábado (5).

As informações foram repassadas no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram casos foram Campo Grande com 342, e Corumbá com 88 casos e Dourados com 86. Com as mortes o estado já totaliza 953 óbitos causados pela doença.

O boletim ainda revela que, no momento, 1.878 casos seguem em análise e 3.927 ainda não foram encerrados. Apesar do número alto, 43.622 pessoas já estão recuperadas.

O estado já possui 536 pessoas internadas por conta da doença. Desses, 260 estão em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 8.217 pessoas infectadas pelo vírus estão isolamento domiciliar.

