Cras Vila Gaúcha realiza atendimentos no CC Tijuca II nesta semana

Os atendimentos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Gaúcha, localizado no Bairro Coophavila II, em Campo Grande, estão suspensos durante esta semana.

A interrupção temporária se deve à mudança da equipe para a nova sede da unidade, que será oficialmente entregue na próxima segunda-feira (28).

Durante o período de transição, os usuários que precisarem de atendimento estão sendo encaminhados ao Centro de Convivência do Bairro Tijuca II, que está prestando serviços como atualização do Cadastro Único e atendimentos com assistente social. A unidade está situada na Rua Piassanguaba, 1.145, na região Segredo.

A nova estrutura do Cras Vila Gaúcha passou por uma ampla reforma, que incluiu a troca completa das redes elétrica e hidráulica, ampliação dos espaços internos, revitalização do piso, construção de novos banheiros e nova pintura nas áreas interna e externa.

As obras foram realizadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

O Cras Vila Gaúcha oferece programas e serviços como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além da inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Até junho deste ano, a unidade realizou 12.792 atendimentos, com uma média de 2,4 mil pessoas atendidas por mês. Com a nova estrutura, a expectativa é de que esse número aumente.

A nova sede do Cras Vila Gaúcha funcionará na Rua Beira Mar, 1.186, no Bairro Coophavila II.

