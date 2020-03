Crefito recomenda reagendamento ou suspensÃ£o de atendimentos ambulatoriais

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13) em Mato Grosso do Sul recomendou aos profissionais das duas categorias o reagendamento ou até mesmo a suspensão dos atendimentos ambulatoriais temporariamente aos pacientes que estão em condição estável, sem risco de deterioração clínica, e que fazem parte dos grupos de risco da doença.

A recomendação foi feita, segundo o presidente da entidade, Renato Silva Nacer, diretamente aos profissionais no dia 17 de março e está voltada principalmente para aqueles que atendem em instituições, clínicas e consultórios.

Nacer explicou que os profissionais que trabalham em hospitais enfrentam uma situação diferente, já que deverá haver uma demanda maior por essa mão de obra para atendimento principalmente nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e semi intensiva aos pacientes com o coronavírus.

Ele adiantou que o conselho pode estudar encaminhar a recomendação também as instituições e adiantou que diante dos esforços concentrados para evitar a disseminação do coronavírus, que a assessoria jurídica da entidade estuda, se é possível que um veículo oficial do Crefito seja cedido temporariamente ao município para ajudar nas ações contra a doença.

De acordo com o presidente do Crefito, outra medida foi encaminhar um pedido de informações do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sobre uma possível regulamentação temporária do atendimento remoto aos pacientes. No documento, Nacer ressalta que a entidade tem um posicionamento contrário a medida, mas aponta, que em caráter excepcional ela poderia ser adotada.

O Crefito também alterou sua rotina em decorrência da pandemia. Suspendeu até o dia 31 de março suas reuniões regimentais e o atendimento presencial em sua sede e implantou o home office a vários colaboradores que estavam em grupos de risco.

