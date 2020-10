Criança de 5 anos é a vítima mais nova já registrada da covid-19 em MS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou no boletim epidemiológico desta quarta-feira (28) que um menino de cinco anos foi uma das quatro vítimas fatais da covid-19 em Mato Grosso do Sul. É o primeiro óbito confirmado no estado de criança.

O menino possuía asma, obesidade e autismo. Morador de Ponta Porã, ele estava internado desde o domingo (25) em Dourados, quando foi feita a notificação, já na terça-feira (27) a criança não resistiu e faleceu.

A SES informou que investiga a morte do menino como suspeita da SIM-P (Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica). É a terceira suspeita, já que a primeira notificação de agosto foi descartada e o caso da adolescente de 15 anos que morreu na semana passada ainda está em investigação.

A SIM-P se manifesta em crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e os sintomas podem aparecer meses depois da covid-19. Os pais devem ficar atentos a febre alta e persistente, o inchaço das mãos e pés, dores abdominais, diarreia, vômito, confusão mental e vermelhidão nos olhos.

