Criança de cinco anos morre de Covid em Campo Grande

Uma criança, de 5 anos, residente de Campo Grande, morreu em decorrência da covid-19. A informação foi divulgada no boletim semanal da SES (Secretaria Estadual de Saúde), nesta terça-feira (9). Mato Grosso do Sul já registrou 11.041 mortes causadas pela doença.

No boletim mais recente, são registradas 8 mortes. As vítimas são pessoas com comorbidades, de idades entre 5 e 91 anos. O número de casos confirmados no Estado, em uma semana, chegou a 330. Só na Capital foram mais 156.

Ainda conforme o boletim, 19 pessoas estão hospitalizadas com sintomas de covid em MS, 5 delas na UTI.

Desde o início da pandemia, 612.017 casos foram confirmados em Mato Grosso do Sul e 765.222.932 em todo o Brasil.

