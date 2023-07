Crianças do Pioneiros recebem atendimento odontológico neste mês

Durante esse mês de julho, crianças e adolescentes poderão receber atendimento odontológico especializado no anexo da Unidade Básica de Saúde do bairro Pioneiros, em Campo Grande. O 'Odontomóvel' servirá como uma base de atendimento.

Os pacientes são atendidos por profissionais especializados em odontopediatria, capacitados para prestar desde os atendimentos básicos aos mais complexos, como tratamento de canal em dentes decíduos, conhecidos como de leite, e cirúrgicos como frenectomia lingual.

O serviço é muitas vezes o primeiro contato das crianças com tratamento em saúde bucal, o que por sua vez, preserva a saúde e diminui o dano no futuro, contribuindo inclusive para a diminuição do gasto público nessa área com esse adulto, além de facilitar o acesso.

Somente no primeiro semestre deste ano, o serviço realizou mais de 2,4 mil atendimentos em cinco EMEIs espalhadas por diversas regiões da cidade. No período de recesso escolar, o atendimento é realizado em apoio à unidade de saúde, como está ocorrendo na UBS Pioneira.

Os atendimentos serão realizados até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h e de 13h às 17h, na Unidade Móvel instalada na UBS Pioneira. Os agendamentos são feitos pela equipe da unidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também