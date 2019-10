CRS Tiradentes, Aero Rancho e Nova Bahia não terão atendimento pediátrico neste sábado

Conforme escala publicada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as unidades de pronto atendimento Tiradentes, Aero Rancho, Nova Bahia, Santa Mônica e Coophavilla II, não terão atendimento pediátrico nesse sábado. Quem precisar, deverá se deslocar no período da manhã para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino, Almeida, Universitário e Leblon.

No período da tarde os pediatras estarão concentrados apenas nas unidades Coronel Antonino, Almeida e Leblon. Já no período noturno, o atendimento pediátrico à população será realizado nas unidades Coronel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninha e Leblon

O atendimento de clínico geral estará disponível durante todo o dia para os pacientes adultos, em todas as unidades.

