Cuidando em Casa: Governo lança programa para fortalecer atendimento de saúde domiciliar

Para garantir a continuidade do atendimento multiprofissional o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Resolução SES/MS nº 340, de 14 de fevereiro de 2025, lançou o Programa Cuidando em Casa. O programa tem como objetivo de fortalecer o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) e o Suporte Ventilatório Domiciliar nos municípios do estado, proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes e eficiência no sistema público de saúde.

A proposta da resolução é fomentar as equipes de cuidado domiciliar já existentes e possibilitar mais atendimentos a pacientes com patologias específicas, muitas vezes judicializados para serviços de home care, favorecendo a desospitalização segura e a gestão do cuidado, proporcionando assistência qualificada no ambiente domiciliar,

Além disso, a medida busca ainda proporcionar a aquisição de insumos e equipamentos necessários para os cuidados domiciliares. O programa prevê o financiamento complementar das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar que prestam atendimento aos usuários do tipo AD3, já habilitadas pelo Ministério da Saúde, com um incentivo estadual de R$ 30 mil mensais.

Essas equipes atendem pacientes com dificuldades severas de locomoção, que requerem acompanhamento contínuo e o uso de equipamentos médicos essenciais. Além disso, um eixo específico do programa destina-se ao Suporte Ventilatório Domiciliar, com incentivo para a aquisição de equipamentos e assistência a pacientes que necessitam de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Os valores dos incentivos podem chegar até R$ 11.400 por mês, dependendo da complexidade do caso.

Os municípios interessados em participar devem formalizar sua adesão ao programa por meio de um Termo de Adesão, atendendo a critérios como a comprovação do número de pacientes assistidos e a taxa de altas hospitalares. A SES será responsável pelo repasse dos recursos e pela avaliação da prestação dos serviços.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também