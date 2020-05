"Curva" volta a subir e MS registra novamente aumento de 27 casos

Após o maior aumento em 24 de abril, o número de casos voltou a subir segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (15) da Secretaria de Saúde (SES) com novamente 27 novos casos, totalizando 479 confirmados com coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Segundo o secretário de saúde, Geraldo Resende, o último maior aumento tinha sido considerado como “maior número registrado em apenas um dia”.

Nesta sexta o secretário lamentou e disse: "será que só vai acreditar quando acontecer na sua família, quando morrer seu pai, sua mãe, algum parente? tem que ficar em casa!".

A SES recebeu 4453 notificações, 3936 casos foram descartados, 117 seguem em investigações e 21 foram excluídos. Além dos confirmados, 215 já se recuperaram da doença.

Ainda de acordo com a SES, 230 pessoas estão em isolamento domiciliar, 20 estão internados, sendo 12 em leito clínico e 10 em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

Campo Grande lidera o ranking de casos com 171 , seguido de Três Lagoas com 82 , Guia Lopes da Laguna com 61, Dourados com 28, Brasilândia com 15 casos e mais casos em outros municípios do estado.

Gráfico da SES mostra o aumento da curva de infectados pelo coronavírus com 27 novos casos em 24h:

