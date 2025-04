Defensoria Pública terá mutirão de vacinação no sábado

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul abre espaço em suas dependências para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande fazer um mutirão de vacinação gratuita contra a gripe (influenza) neste sábado (5), das 7h30 às 11h30,

A imunização estará disponível para crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, gestantes, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.



A ação especial de imunização contra a gripe será no prédio do Núcleo Institucional de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria Pública, localizado na Rua Barão de Melgaço, 128, no centro da capital.

