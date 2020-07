Delcídio teve piora da Dengue, mas do Covid “está bem”

O ex-senador Delcídio do Amaral foi internado novamente, na terça-feira (28), por uma piora em relação à dengue. De acordo com a assessoria da Cassems, onde ele está hospitalizado, houve um quadro leve de desidratação.

“Por esse motivo permanecerá no hospital, em observação e hidratação com soro”, informou o hospital, em nota, na manhã desta quarta-feira (29). Sobre a Covid-19, o resultado de novos exames aponta que ele “está bem”.

Delcídio foi diagnosticado com coronavírus no dia 14 de julho, e foi internado. No hospital, teve diagnóstico de dengue. Em trocadilho fazendo junção às duas doenças, o ex-senador diz estar com "covengue".

