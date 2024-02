Dengue em MS: Em uma semana, Estado registra 119 novos casos

Mato Grosso do Sul acumula 310 casos de dengue confirmados nas primeiras cinco semanas de 2024. Somente na última semana, foram registrados 119. Já os casos prováveis passam de 2 mil e uma morte ainda segue em investigação.

Dados do boletim da dengue divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nessa terça-feira (6), mostram que apesar de altos, os números comparativos entre as semanas são menores que no mesmo período do ano passado, em 2023.

O Estado está com incidência baixa da doença, porém seis cidades apresentam alta incidência, sendo Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos, Costa Rica, Coronel Sapucaia e Laguna Carapã.

Chapadão do Sul é a cidade com maior número de casos confirmados até o momento, sendo 80 apenas neste ano. Seguido de Dourados, com 35 casos, e Sete Quedas, com 28 casos.

Alerta: dengue tipo 3 pode voltar

O ressurgimento do sorotipo 3 da dengue acendeu alerta para uma nova epidemia no Brasil. Inativo por mais de 15 anos, a possível reintrodução do vírus representa a maior preocupação das autoridades em saúde pública de Campo Grande. Em 2023, MS registrou o maior pico de mortes dos últimos dois anos, com 42 vítimas.

Mesmo sem registros da dengue 3 no Estado, a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, destaca que as ações serão voltadas para evitar a reintrodução do vírus e, por consequência, uma nova epidemia neste ano.

