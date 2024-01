Dengue em MS: número de casos prováveis saltou de 62 para 492 em 7 dias

O número de casos confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul passou de 3 para 43, somente na última semana. No entanto, nenhuma morte causada pela doença foi notificada neste ano, até o momento. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

A quantidade de casos prováveis deu um salto de 693,54% no período, saltando de 62 para 492 entre a primeira e a segunda semana de 2024. Os casos prováveis envolvem os em investigação, os confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados.

Três, dos 79 municípios de MS, já registram alta incidência de casos prováveis de dengue, quando a taxa fica acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está Sete Quedas, seguida por Aral Moreira e Laguna Carapã.

Campo Grande está na 48ª posição do ranking estadual com 18 casos prováveis e na faixa de baixa incidência.

Jovens com idade entre 20 a 29 anos lideram os casos prováveis com 22,87% do total, seguido pelo público de 30 a 39 anos com 16,80% e 10 a 19 anos com 14,78%.

Vacinação

A vacina contra a dengue foi disponibilizada na rede pública de saúde em Mato Grosso do Sul até o momento apenas em Dourados, a 223 km de Campo Grande.

O Ministério da Saúde informou, nessa segunda-feira (15), que deve priorizar a faixa etária de 6 a 16 anos na aplicação do imunizante. O Brasil deve receber doações e comprar 5,2 milhões de doses da Qdenga, fabricada pelo laboratório japonês Takeda.

Como o esquema vacinal prevê duas doses, o número deve ser o suficiente para vacinar até 3 milhões de brasileiros.

