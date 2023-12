Dengue faz mais duas vítimas fatais em MS

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, nesta quarta-feira (20), os boletins epidemiológicos para a dengue e chikungunya, ambas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, entre os dias 10 deste mês até o dia 16.

Durante a semana epidemiológica, o Estado teve o registro de 174 casos de dengue, chegando em 40.887 registros no ano, e dois de chikungunya, que já soma 1.321 notificações confirmadas em 2023.

No quesito dengue, Mato Grosso do Sul registrou duas novas mortes. Apesar de uma das mortes ter ocorrido em agosto e a outra em setembro, os óbitos só foram confirmados como sendo causados pela dengue na terça-feira (19).

Os óbitos foram registrados em Bonito, uma mulher de 68 anos, sem comorbidades; e em Nova Alvorada do Sul, um homem de 72 anos, também sem nenhuma comorbidade registrada.

Em contraste, o Estado não registra nenhuma morte por chikungunya desde abril, com a confirmação da relação entre a morte a infecção pela doença ocorrendo um mês depois, em maio. No ano, MS registrou três mortes pela doença, sendo duas causadas por coinfecção das doenças.

