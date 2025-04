Dengue já matou 9 pessoas em MS nos quatro primeiros meses de 2025

O boletim epidemiológico da Dengue, referente à 15ª semana de 2025, aponta que Mato Grosso do Sul já registrou 8.659 casos prováveis de Dengue, sendo 3.285 casos confirmados. Ainda segundo o documento divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira (16), 9 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 6 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Paraíso das Águas e Itaquiraí registraram incidência média de casos confirmados para doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi e Paranhos. Entre as vítimas, 4 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacinação - Ainda conforme o boletim, 156.182 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya - Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 6.719 casos prováveis, sendo 1.409 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 12 casos da doença em gestantes.

Segundo o boletim, 2 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Vicentina. A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Confira o boletim da Dengue clicando aqui, e o da Chikungunya clicando aqui.

